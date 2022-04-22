Греби отсюда: за что дисквалифицировали российского пловца Рылова

Месяц назад группа прославленных российских спортсменов посетила резонансный концерт в «Лужниках», посвящённый восьмой годовщине присоединения Крыма. Среди них был двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, который на данный момент пострадал сильнее остальных меломанов. FINA дисквалифицировала пловца на девять месяцев. Рассказываем подробнее о случившемся.

Закатить концерт

Сразу после концерта мировая спортивная общественность возмутилась присутствием на нём российских атлетов. Жёсткие высказывания допустили лыжник из Норвегии Эрик Валнес, его соотечественник биатлонист Тарьей Бё, шведский представитель биатлона Себастьян Самуэльссон и многие другие.

Вслед за обвинениями последовали реальные санкции, от которых пострадали Рылов и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. С первым контракт разорвала британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания. Со вторым прекратил сотрудничество немецкий бренд Kinetixx, производящий перчатки.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом воссоединению Крыма с Россией Александр Вильф/РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила об отсутствии планов по персональной дисквалификации Большунова, а вот Международная федерация плавания (FINA) заняла по отношению к Рылову гораздо более жёсткую позицию. Организация завела в отношении россиянина дисциплинарное дело, после чего стало понятно, что риск отстранения от соревнований очень высок.

Я вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента, — заявил Рылов.

Он также добавил, что инициатором жалобы стал украинский пловец Андрей Говоров, которого поддержал румын Роберт Глинцэ.

Отправлен на сушу

FINA рассматривала дело около месяца и 22 апреля вынесла вердикт, отстранив спортсмена от всех соревнований под эгидой организации сроком на девять месяцев. В федерации заявили, что дисквалификация связана с участием в митинге-концерте и будет отсчитываться с 20 апреля. Что в мероприятии в «Лужниках» противоречит принципам FINA, объяснять не стали.

Мои юристы приступили к работе с этой ситуацией. Мы внимательно изучаем суть дела и претензии в мой адрес. Буду ли я подавать апелляцию? Посмотрим! Мы работаем над этим, пока без комментариев, — заявил Рылов по горячим следам.

Теперь Рылов не сможет участвовать даже в чемпионате России, нарушение этого запрета лишит сборную страны шансов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Правда, поездка туда россиян и так находится под большим вопросом.

Евгений Рылов Fabio Ferrari/Lapresse.Fabioferr/Global Look Press

Апелляции пловца в любые инстанции с большой долей вероятности не будут иметь никакого эффекта, так как все отстранения россиян, случившиеся после 24 февраля, никак юридически не обоснованы. Тотальный бан и отмена всего российского не обошла стороною спорт, а сам Рылов своими действиями провоцирует репрессивную машину.

Атлеты из России и официальные лица страны постоянно твердят о необходимости отделять спорт от политики, однако более политизированное мероприятие, чем митинг-концерт в «Лужниках», трудно себе представить. Круче только заседание Госдумы, где Рылова пока нет. Однако пловец очень серьёзно повысил шансы на попадание в депутатское кресло.

Друзья по несчастью

Рылов попал в компанию к шахматисту Сергею Карякину, который получил шестимесячный бан от ФИДЕ за пост в соцсетях, который был от начала до конца наполнен горячей поддержкой президента России и действий российских властей на Украине. Из-за отстранения гроссмейстер потерял шансы сыграть на турнире претендентов на участие в матче за звание чемпиона мира.

Гроссмейстер Сергей Карякин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

С большой долей вероятности наказан будет и гимнаст Иван Куляк, который в начале марта на этапе Кубка мира вышел на награждение с наклеенной на грудь буквой Z. Международная федерация гимнастики открыла дисциплинарное дело, россиянину может грозить даже пожизненная дисквалификация.

С каждым днём россиян в мировом спорте становится всё меньше. Командные виды спорта забанены полностью, продолжают соревноваться лишь отдельные атлеты. Любой их неосторожный шаг непременно сделает российское присутствие на международной арене ещё более скудным. В отдельных случаях не нужно и никаких шагов.