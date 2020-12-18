Гребцы и баскетболисты откроют сезон «Лиги звёзд спорта» по игре CS:GO

https://static.news.ru/photo/b4d2be42-412b-11eb-b546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестимесячные соревнования по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) «Лига звёзд спорта» стартуют 20 декабря в рамках проекта «Московский Киберспорт» , в которых примут участие известные российские спортсмены, победители и призёры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

В них примут участие сборные 16 всероссийских спортивных федераций. Режим игры — 5×5, каждой команде предстоит сыграть с каждой по одному матчу, — говорится в сообщении Федерации компьютерного спорта города Москвы.

«Лига звёзд спорта» стала логическим продолжением «Турнира звёзд спорта», прошедшего в мае — июне 2020 года. Победителем по игре CS:GO стала сборная Юношеской футбольной лиги. Тогда в турнире приняли участие также такие известные спортсмены, как легкоатлет Сергей Шубенков, саночник Роман Репилов, баскетболист Иван Васильев, фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов и многие другие.

По сравнению с «Турниром звёзд спорта», «Лига звёзд» расширилась. Теперь в ней задействованы следующие виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, регби, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей, горнолыжный спорт, бокс, ММА, танцевальный спорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, легкая атлетика, гандбол и велоспорт.

Первый матч «Лиги звёзд спорта» состоится 20 декабря. В нём встретятся команды академической гребли и баскетбола. Гребцов представят Григорий Щулепов (капитан), Влад Сенютин, Иван Баландин, Артем Юрьев, Данил Бурляй и Анатолий Горбушкин. Честь баскетбола защитят Иван Савельев (капитан) Дмитрий Головин, Евгений Фидий, Руслан Абдулбасиров, Максим Кривошеев, Иван Фещенко и Александр Николаев.

Ранее трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный заявил, что киберспорт — это уже не будущее, а настоящее, писал NEWS.ru.