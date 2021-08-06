Готовы повторить: волейболистка Гончарова высказалась о допинге бразильянок

Волейболистка сборной России Наталья Гончарова высказалась о допинговом скандале в сборной Бразилии после четвертьфинала Олимпийских игр в Токио — 2020. Её слова приводит Sportbox.

Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет чётких правил... Мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией, — сказала Гончарова.

Ранее в пятницу, 6 августа, сообщалось, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 из сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил и уже в ближайшее время покинет Олимпийские игры.

Матч за выход в полуфинал Россия — Бразилия прошёл в среду, 4 августа. Представительницы России в четырёх сетах проиграли соперницам: 23-25, 25-21, 25-19, 25-22.