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Готовы повторить: волейболистка Гончарова высказалась о допинге бразильянок

14:25, 06 августа 2021
Готовы повторить: волейболистка Гончарова высказалась о допинге бразильянок Волейболистка сборной России Наталья Гончарова Фото: instagram.com/natusi4ka8
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Волейболистка сборной России Наталья Гончарова высказалась о допинговом скандале в сборной Бразилии после четвертьфинала Олимпийских игр в Токио — 2020. Её слова приводит Sportbox.

Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет чётких правил... Мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией, — сказала Гончарова.

Ранее в пятницу, 6 августа, сообщалось, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 из сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил и уже в ближайшее время покинет Олимпийские игры.

Матч за выход в полуфинал Россия — Бразилия прошёл в среду, 4 августа. Представительницы России в четырёх сетах проиграли соперницам: 23-25, 25-21, 25-19, 25-22.

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