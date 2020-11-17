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Стало известно, почему Тарасова и Морозов не будут участвовать в Гран-при

15:28, 17 ноября 2020 114
Владимир Морозов и Евгения Тарасова Владимир Морозов и Евгения Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков рассказал, что спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не примут участие в московском этапе Гран-при по фигурному катанию на коньках — 2020/21.

Они не планировали участие в московском этапе Гран-при. Пара выступит на пятом этапе Кубка России, — сказал Горшков на пресс-конференции.

Гран-при по фигурному катанию на коньках — 2020/21 пройдёт в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» с 20 по 22 ноября 2020 года.

Пара Александра Степанова — Иван Букин также не сможет выступить на московском этапе, писал NEWS.ru.

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