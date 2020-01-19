https://static.news.ru/photo/c24bdd16-3ae1-11ea-9fee-fa163e074e61_660.jpg Александр Хорошилов Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Россиянин Александр Хорошилов завоевал бронзовую медаль в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в швейцарском Венгене.

Первое место занял французский спортсмен Клеман Ноэль, серебро завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен.

Эта медаль стала первой для российских спортсменов за два года. В прошлый раз россиянин Павел Трихичев 12 января 2018 года на этапе в Венгене занял второе место в комбинации.

Ранее российский фристайлист Артем Бажин завоевал серебряную медаль в финале соревнований по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.