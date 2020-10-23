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Гонщик Черны стал победителем 19-го этапа «Джиро д'Италия»

18:54, 23 октября 2020

Чешский гонщик Йосеф Черны из польской команды «Си-си-си тим» стал победителем 19-го этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Он сумел преодолеть отрезок протяжённостью 124 км за 2 часа 30 минут 40 секунд. На втором месте оказался бельгиец Виктор Кампенартс из южноафриканской команды «Эн-ти-ти». Он пришёл с отставанием в 18 секунд.

Третье место получил итальянец Якопо Моска из американской команды «Трек-сегафредо». Он отстал на 26 секунд.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитая классическая французская велогонка Париж — Рубэ, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса на 25 октября, отменена.

Гонку пришлось отменить по требованию префекта департамента Нор и префекта региона От-Франс после решения министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

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