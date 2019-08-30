Бывший советский профессиональный баскетболист Владимир Гомельский заявил, что новый президент Международной федерации баскетбола (FIBA) малиец Хамане Ньянг фигура, ничего не решающая.
Я, наверное, вас разочарую: президент FIBA — это фигура, ничего не решающая в мировом баскетболе. На него возлагаются лишь представительские функции. В своё время даже король Филиппин тоже был президентом FIBA. В этой организации решающее слово принадлежит генеральному секретарю. А президент — какая разница, откуда он? — сказал Гомельский в интервью News.ru, объясняя выбор представителя далеко не самой баскетбольной страны на руководящую должность.
Четырёхкратный чемпион СССР добавил, что просто пришла очередь Африки выдвинуть свою кандидатуру, вот и выбрали малийца.
Когда подойдёт срок следующих выборов, президентом станет европеец, — сказал он.
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