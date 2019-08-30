Я, наверное, вас разочарую: президент FIBA — это фигура, ничего не решающая в мировом баскетболе. На него возлагаются лишь представительские функции. В своё время даже король Филиппин тоже был президентом FIBA. В этой организации решающее слово принадлежит генеральному секретарю. А президент — какая разница, откуда он? — сказал Гомельский в интервью News.ru, объясняя выбор представителя далеко не самой баскетбольной страны на руководящую должность.