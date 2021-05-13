Гном Гномыч показал, как проводит время с младшим братом

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в Instagram видео, как играет с младшим братом Арсением.
Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем «директор», — говорится в сообщении под постом.
Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери. Это младший ребёнок музыкального продюсера Яны Рудковской и Плющенко.
Александр Плющенко, известный под прозвищем Гном Гномыч, тренируется в академии отца.
Ранее старший сын Евгения Плющенко дал необычное обещание бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой. Он признался, что перейдёт в футбол, если не сделает пять четверных прыжков.