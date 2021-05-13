Гном Гномыч показал, как проводит время с младшим братом

Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как отдыхает с друзьями. В ролике, выложенном в сторис личной страницы Instagram, она подпевает и танцует под песню Бритни Спирс Toxic.

Под эту же композицию в прошлом сезоне другая российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 Елизавета Туктамышева ставила показательный номер с раздеванием. Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017),...