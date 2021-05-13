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Гном Гномыч показал, как проводит время с младшим братом

20:14, 13 мая 2021
Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в Instagram видео, как играет с младшим братом Арсением.

Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем «директор», — говорится в сообщении под постом.

Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери. Это младший ребёнок музыкального продюсера Яны Рудковской и Плющенко.

Александр Плющенко, известный под прозвищем Гном Гномыч, тренируется в академии отца.

Ранее старший сын Евгения Плющенко дал необычное обещание бронзовому призёру чемпионата мира Александре Трусовой. Он признался, что перейдёт в футбол, если не сделает пять четверных прыжков.

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