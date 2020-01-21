Аномально тёплая зима создаёт для проведения биатлонных соревнований серьёзные препятствия. Чемпионат России, на котором будут разыграны две путёвки на чемпионат Европы, перенесён из Рыбинска в Ижевск в связи с отсутствием снега. Организаторы до последнего старались спасти соревнования, но ожидающееся похолодание так и не наступило, а спортсмены вхолостую съездили в Ярославскую область на два дня, чтобы потом проделать путь в 1300 км. NEWS.ru разобрался с претензиями спортсменов и ошибками организаторов, а также рассмотрел международный опыт.

Кубки мира в Оберхофе и Анси спасли чудом

Организаторы крупных международных соревнований в этом году не раз сталкивались с проблемой нехватки снега. Так в Анси гонки проходили при весенней погоде с температурой 7-8 градусов тепла и стали возможны лишь благодаря завозу снега с более высоких гор. В Оберхоф завезли все остатки снежных запасов с Рождественской гонки, а также каждые сутки ранним утром обновляли трассу, раскладывая снег из лыжного тоннеля. В результате тонкого, как слой масла на бутерброде в дефицитные времена, снега хватило, чтобы хоть как-то провести соревнования, но пришлось неоднократно менять трассу, а спортсменам мешали песок и камни.

Для того чтобы избежать подобных проблем, IBU уже несколько лет заставляет оргкомитеты соревнований впрок готовить снежные запасы в специальных снегохранилищах под опилками, но и это не всегда спасает. Так в начале января этап Кубка IBU, намеченный в польском Душники-Здруй, был перенесён в Осрблье, где биатлонисты соревновались две недели подряд. Пикантность ситуации придал тот факт, что многие команды уже успели приехать и разместиться в Польше и были вынуждены передислоцироваться на ходу. Международный союз биатлонистов (IBU) до последнего надеялся, что соревнования удастся провести в Душники-Здруй, однако аномально тёплая погода разрушила все их планы.

Дебют большого биатлона в Рыбинске отложен

Посёлок Дёмино под Рыбинском, где расположен известный лыжно-биатлонный комплекс, принимавший и этапы Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году готовился к серьёзному дебюту в биатлоне. Строительство современного стрельбища позволяло региону в перспективе стать ещё одной базой для сборной страны в европейской части и претендовать на другие соревнования высокого уровня. Рыбинску с ходу было доверено проводить один из ключевых этапов сезона, на котором разыгрываются прямые путёвки на чемпионат Европы по итогам двух спринтерских гонок.

deminoclub/vk.com

Конечно, о том что зима в Европе будет тёплая стало известно не вчера, но Союз биатлонистов России (СБР) до последнего отказывался перенести соревнования из Рыбинска, возможно памятуя о подвиге местных организаторов 13-летней давности. Тогда, в далёком 2007 году дебют больших лыж также был под угрозой срыва из-за нехватки снега, но команда работала совсем другая. Неслучайно, осуждённый впоследствии за растраты и получение взяток экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин до сих пор с теплотой вспоминается любителями лыжного спорта, несмотря на очевидное пятно в биографии.

Тогда организаторы бросили все силы на спасение этапа и любой ценой провели его, хотя снег или его подобие можно было видеть только на трассе. На протяжении всего круга организаторы наложили льдины, сверху насыпали заранее приготовленный снег и получили вполне приемлемую трассу. Во сколько обошлось это удовольствие городу, можно только предполагать, но Ласточкин умел решать вопросы накоротке. В этот раз рассчитывали спасти дело с помощью пары снежных пушек, но после того, как прогноз погоду скорректировали в более тёплую сторону, стало понятно, что соревнования не спасти.

Спортсмены недовольны, им пришлось нести большие расходы

Весь российский биатлонный караван успел заехать в Рыбинск на пару дней, провести там тренировки в непонятных условиях, после чего был вынужден рвануть за тысячу километров в Ижевск. Для региональных федераций это дополнительная внеплановая статья расходов, а для спортсменов излишний стресс накануне стартов. При этом участники были в курсе ситуации со снегом в Дёмино и звонили на базу, на что получали ответ, что соревнования состоятся при любой погоде. Об этом же на всю страну в эфире программы Дмитрия Губерниева заявил президент СБР Владимир Драчёв, которому не впервой нарушать обещания.

Приезжайте в Рыбинск за 1300 км на два дня, чтобы побегать кросс и уезжайте обратно. Ведь перед выездом звонили организаторам и узнавали о том, в каком состоянии трасса. В грудь били и говорили, что соревнованиям быть, — написала на своей странице в Instagram Валерия Васнецова, проходившая подготовку к сезону в составе национальной сборной.

В этой связи возникает вопрос об ответственности и профессионализме организаторов — то есть Департамента спорта и молодёжи города Рыбинск в лице его главы Дениса Добрякова. На таком уровне можно было заранее узнать долгосрочный прогноз погоды, используя данные МЧС и трезво оценить свои силы и возможности, а не надеяться на авось. Уже на прошлой неделе было понятно, что одними силами СШОР № 4 и лыжного комплекса в Дёмино эту задачу не решить, а серьёзную поддержку взять неоткуда. Понять реакцию спортсменов накануне важного старта можно.

Организаторы допустили тактическую ошибку

Впрочем, в СБР не склонны обвинять принимающую сторону, у которой есть далеко идущие планы по развитию именно биатлона. Так знакомый с ситуацией компетентный специалист сообщил NEWS.ru, что ситуация действительно выдалась форс-мажорная и организаторы рассчитывали на похолодание и активную работу снежных пушек. По его словам, они приложили все усилия для спасения соревнований и не заслуживают обвинений в свой адрес, а ситуация с переездом команд абсолютно идентичная случившемуся в Душники-Здруй, где никто из участников не высказывал публичных возмущений.

Кроме того, организаторы допустили стратегическую ошибку и заранее подготовили трассу, выложив на неё остатки снега и притом не стали закрывать её, чтобы сберечь. К примеру, в этом году в Оберхофе было нельзя тренироваться на стадионе тем, спортсменам, кто не бежит в этот день гонку, а годом ранее точно также поступали в Хохфильцене. Если бы остатки снега выложили непосредственно перед соревнованиями, их можно было ещё спасти. Случившееся стало хорошим уроком и для рыбинских организаторов, и для СБР, а что до переноса, то может оно и к лучшему. Всё-таки выявлять сильнейших нужно в нормальных погодных условиях, не превращая соревнования в лотерею.