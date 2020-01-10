https://static.news.ru/photo/02846f3e-339d-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Глазырина Фото: Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина показала первый результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Германии. Она прошла всю дистанцию за 36 минут и 19 секунд.

Спортсменка чисто отработала все четыре огневых рубежа, привезя ближайшей преследовательнице 37 секунд.

Серебро досталось ещё одной представительнице России Евгении Павловой, она также преодолела всю дистанцию без промахов.

На третьей строчке оказалась Алексия Рунгальдьер из Италии (+40,6), которая заехала на один штрафной круг.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за нехватки снега была изменена трасса мужского спринта на этапе Кубка мира.