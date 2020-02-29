Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о серьёзной болезни в то время, когда в Италии проходил чемпионат мира, на который она должны была поехать.
Меня хотели взять на чемпионат мира и рассматривали для участия в гонках, но я почувствовала в Мартелле лёгкое недомогание. Прошёл день и у меня пошло улучшение, но потом мне снова стало хуже. Не шло речи даже о соревнованиях на Кубке IBU, а уж о чемпионате мира тем более. Пришлось мне пить антибиотики. А это три шага назад, — сказала Глазырина корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 29,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ида Льен (+14,4; 0), третьей стала белоруска Ирина Кривко (+15,9; 1).
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