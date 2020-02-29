Фото: Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала разговоры о том, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

Если из-за короновируса перенесут этап из Нове-Место в Контиолахти, буду только рада, потому что и нашему сервису туда проще добираться, и сама трасса и условия в Финляндии мне больше нравятся....