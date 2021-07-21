Главу Федерации тяжёлой атлетики России лишили аккредитации на Олимпиаду

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Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Максима Агапитова. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

По данным источника, аккредитация Агапитова не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду. В частности, на турнир не допускаются чиновники «с личной историей, связанной с нарушением каких-либо антидопинговых правил». Агапитов уже подал жалобу на решение МОК.

Апелляцию по невыдаче аккредитации CAS рассмотрит 22 июля.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио.