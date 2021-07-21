Главу Федерации тяжёлой атлетики России лишили аккредитации на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Максима Агапитова. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
По данным источника, аккредитация Агапитова
Апелляцию по невыдаче аккредитации CAS рассмотрит 22 июля.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио.