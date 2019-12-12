https://static.news.ru/photo/c1dd4a5c-1ce3-11ea-a194-fa163e074e61_660.jpg Отчётная конференция ВФЛА Фото: rusaf_official/vk.com

Главу Федерации лёгкой атлетики Москвы Олега Курбатова 12 декабря выгнали с ежегодной отчётной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил NEWS.ru юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике Игорь Голованов.

Делегат Курбатов пришёл, зарегистрировался, получил талон участника, прошёл регистрацию и был незаконно отстранён мандатной комиссией на участие в конференции по формальным признакам. Он показал паспорт на регистрации, у него была соответствующая выписка из протокола конференции, которая его делегирует сюда (на конференцию. — NEWS.ru), но было сказано, что по какому-то рекомендательному письму Олимпийского комитета России, которое не показали, Курбатов был отстранён, — сказал Голованов.

Он также подчеркнул, что Курбатова вывела охрана.

Он был выведен охраной из конференции, ему по его требованию, по требованию юристов не дали даже выписку из решения мандатной комиссии. Вот так относятся к городу Москва с населением свыше более 12 млн. и такому же равнозначному претенденту Курбатову на замещение в высших руководящих должностях федерации, — добавил Голованов.

Ранее президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял решение уйти в отставку 28 февраля, писал NEWS.ru.