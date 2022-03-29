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Главред журнала Maxim ответил хейтерам после фотосессии Медведевой

20:14, 29 марта 2022
Главред журнала Maxim ответил хейтерам после фотосессии Медведевой Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, которые раскритиковали двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву за фотосессию для издания. По его мнению, этим людям лучше не покупать номер журнала, а поинтересоваться чем-то другим. Слова журналиста приводит Metaratings.ru.

Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьёз им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени, — сказал Маленков.

Главред издания добавил, что его задача заключается в том, чтобы работа нравилась ему самому, коллективу журнала, а также героям, которых они снимают.

О фотосессии 22-летней фигуристки сообщалось 28 марта. Номер поступит в продажу 1 апреля. Maxim — международный мужской журнал с элементами эротики.

За фотосессию Медведеву раскритиковала часть поклонников. А заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала спортсменку.

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