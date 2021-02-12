Главный тренер жёстко ответил критикам биатлонной сборной

https://static.news.ru/photo/811e055c-6f52-11eb-bab9-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Польховский ответил на критику экспертов, обвинивших его в неправильном выборе места сбора для подводки к чемпионату мира.

Прежде чем делать выводы, надо знать контекст: кто как тренировался, где жил, что делал. Люди не владеют ситуацией, но огульно выносят вердикты — ничего страшного, мне не впервые принимать на себя. Норвегия в полном составе живёт здесь, наверху. Чехия живёт здесь. Украина живёт здесь — и тот же Артём Прима выступает достойно. Давайте будем чуть пограмотнее, если хотите разобраться, — приводит слова Польховского Sports.ru .

Также тренер отметил, что закрытое на два дня стрельбище не было большой проблемой для команды, а о желании старших тренеров Юрия Каминского и Валерия Польховского провести сбор в другом месте он узнал позже.

Как писал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вслед за победой в спринте завоевала золотую медаль и в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.