https://static.news.ru/photo/efc9a93c-c4c9-11e9-9540-fa163e074e61_660.jpg Клавдия Майорова Фото: ilovebadminton.ru

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майрова, комментирую вылет своих подопечных с чемпионата мира в швейцарском Базеле, заявила, что спортсмены не могут безошибочно обрабатывать волан на скорости.

Лучшие спортсмены мира показали нам, над чем надо работать. И это разные проблемы, — приводит её слова пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.

Майрова заявила, что у Алины Давлетовой и Кати Болотовой не было стабильности и технического разнообразия, у Владимира Иванова не хватает силовой выносливости, а у Ивана Сазонова смысловой нагрузки каждого удара. Также она добавила, что у Анастасии Акчуриной и Ольги Морозовой проблемы со стандартами и заключением розыгрыша.

Много ошибок технических и у остальных пар, они просто не могут безошибочно обрабатывать волан на скорости, — сказала Майорова.

Ранее сообщалось, что сборная России по бадминтону не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира в парном разряде (мужчины, женщины) и миксте, писал News.ru.