Главный тренер сборной России по биатлону Польховский вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d6c0f4c-58ba-11eb-af8e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: biathlonrus.com

Тест на коронавирус главного тренера сборной РФ по биатлону Валерия Польховского дал отрицательный результат. Наставник национальной команды смог выйти из режима самоизоляции, из-за которого он пропустил этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

О выздоровлении специалиста сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). На карантине он провёл 10 дней. Инфекцию у него выявили перед стартом первого из двух этапов Кубка мира в Оберхофе. Сейчас Польховский находится в России. По его словам, ему нужно продлить визу, чтобы вновь принимать участие в соревнованиях за рубежом.

67-летний Польховский перенёс инфекцию в бессимптомной форме. Его полномочия временно исполнял член тренерского штаба женской сборной Алексей Волков.

Ранее COVID-19 выявили у тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена, передавал NEWS.ru. Они ушли на десятидневный карантин и пропустят этап Кубка мира в итальянском Антхольце, который пройдёт с 21 по 24 января. У обоих инфекция протекает бессимптомно.