https://static.news.ru/photo/8c4bc860-383f-11ea-97bd-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Кокшаров Фото: Andreas Hillergren/Tt/Global Look Press

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост по собственному желанию.

Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, — цитирует Кокшарова пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Кокшаров возглавлял сборную России с июля 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019 (14-е место) и чемпионат Европы — 2020 (22-е место).

Кокшаров поблагодарил главу ФГР Сергея Шишкарёва за совместную работу и отметил, что готов помогать ему в любом качестве.

Ранее мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, писал NEWS.ru.