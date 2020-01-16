Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост по собственному желанию.
Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, — цитирует Кокшарова пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Кокшаров возглавлял сборную России с июля 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019 (14-е место) и чемпионат Европы — 2020 (22-е место).
Кокшаров поблагодарил главу ФГР Сергея Шишкарёва за совместную работу и отметил, что готов помогать ему в любом качестве.
Ранее мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, писал NEWS.ru.
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