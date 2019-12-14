https://static.news.ru/photo/6c3c767c-1f31-11ea-a9ee-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Коу Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, что присвоение нейтрального статуса спортсменам возобновится, когда доверие к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено.

Пока мы не почувствуем себя абсолютно уверенными в том, что у нас сложилась система, которой можно доверять, я не буду рисковать карьерами «чистых» спортсменов, — цитирует Коу Press Association.

Он отметил, что ВФЛА вернётся в систему World Athletics только после того, как в системе останутся только «чистые» спортсмены.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года за многочисленные допинговые нарушения. Российские легкоатлеты с этого момента потеряли возможность выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

Ранее исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), писал NEWS.ru.