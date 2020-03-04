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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в настоящий момент занимается доработкой рекомендаций по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной организации.

Глава ВФЛА Евгений Юрченко рассказал о том, что Коу выразил надежду, что позитивные решения, принятые ВФЛА за последние дни, дадут старт новым отношениям и плодотворному диалогу между двумя организациями.

Господин Коу заверил нас в том, что он займётся сейчас доработкой рекомендаций касательно судьбы ВФЛА, которые будут вынесены на ближайшее заседание совета World Athletics, — цитирует Юрченко ТАСС.

Ранее стало известно, что World Athletics не планирует отменять заседания совета из-за ситуации с коронавирусом. На встрече собираются рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА. Оно запланировано на 11–12 марта и пройдёт в Монако.

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.