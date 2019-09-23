https://static.news.ru/photo/6c5f04fe-de08-11e9-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил надежду на то, что новое расследование, связанное с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, не повлияет на Олимпийские игры в Токио — 2020.

Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то ещё. Согласно правилам, если мы лишим РУСАДА статуса соответствия, а российская сторона с этим не согласится, то это будет решаться в CAS, — цитирует Риди агентство Reuters.

По его словам, надо быть очень осторожным и тщательно изучить, что произошло. Глава WADA считает, что все процессы по данному делу должны быть завершены как можно быстрее, чтобы это не отразилось на Олимпиаде-2020 в Токио.

Если мы доберёмся до данной стадии (обращения в CAS. — News.ru), я надеюсь, что этот процесс будет завершён как можно быстрее, чтобы он не повлиял на Игры в Токио в августе следующего года, — сказал Риди.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что из-за нового расследования WADA у России могут возникнуть проблемы с участием в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, если спортивные федерации, ответственные за процедуру передачи базы данных Московской лаборатории, доказательно не опровергнут подозрения в каких-либо манипуляциях, писал News.ru.