Глава СБР Драчёв прокомментировал задержку зарплаты Хованцеву

https://static.news.ru/photo/9ec77316-7d65-11ea-a07d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о задержке заработной платы главному тренеру сборной России Анатолию Хованцеву, отметив, что вопрос нужно переадресовать исполнительному директору СБР Сергею Голикову.

Ничего не могу сказать о задержках — всеми этими вопросами в СБР занимался Голиков. Трудно говорить о том, могут ли быть связаны проблемы с финансированием и выплаты IBU с задержками по зарплате, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее Хованцев заявил, что не получает зарплаты с ноября 2019 года. Полномочия Голикова были приостановлены 9 апреля на срок проведения ревизии деятельности СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.