https://static.news.ru/photo/711f7766-6383-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться летом в Токио (Япония), Ёсиро Мори утверждает, что не рассматривает перенос или отмену соренований из-за распространения инфекции коронавируса.

Наша основная позиция заключается в том, что мы продолжим подготовку к проведению безопасной Олимпиады. Поэтому мы даже не думаем об изменении планов и дат, — приводит слова Мори Reuters.

Однако ранее другой член оргкомитета Харуюки Такахаши заявил о возможном переносе Олимпиады на 2022 год, поскольку на 2021 год уже намечены другие важные международные соревнования. Ёсиро Мори считает, что коллега «непреднамеренно высказал личное мнение в ответ на гипотетический вопрос».

Ранее NEWS.ru писал, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.