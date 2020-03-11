Глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться летом в Токио (Япония), Ёсиро Мори утверждает, что не рассматривает перенос или отмену соренований из-за распространения инфекции коронавируса.
Наша основная позиция заключается в том, что мы продолжим подготовку к проведению безопасной Олимпиады. Поэтому мы даже не думаем об изменении планов и дат, — приводит слова Мори Reuters.
Однако ранее другой член оргкомитета Харуюки Такахаши заявил о возможном переносе Олимпиады на 2022 год, поскольку на 2021 год уже намечены другие важные международные соревнования. Ёсиро Мори считает, что коллега «непреднамеренно высказал личное мнение в ответ на гипотетический вопрос».
Ранее NEWS.ru писал, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.
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