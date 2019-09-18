https://static.news.ru/photo/7b4d1e26-dac8-11e9-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал журналистам об отказе в предоставлении 20 тысяч билетов, запрошенных болельщиками на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Мы получили буквально вчера информацию от нашего билетного агента об отказе в 20 тысячах билетах, мы очень обеспокоены. Действительно, отношения с оргкомитетом Токио у нас складывались удачно, и мне сложно оценить, что пошло не так. Мы прекрасно знаем, что спорт сделан для россиян, которые болеют спортом, и мы должны их всячески поддерживать , — сказал Поздняков добавив, что ОКР обратился в МИД, чтобы провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной и локализовать проблему.

Чиновник добавил, что Дом болельщиков России в Токио очень зависит от количества соотечественников, которые приедут на Игры, а также добавил, что дата, с которой билетный агент должен был начать продажи, уже пропущена.

Очень сложно назвать конкретные даты, но тем не менее мы организуем Дом болельщиков и медиазону в любом случае, чтобы мы могли чествовать наших спортсменов, победителей, — подчеркнул в беседе с журналистами Поздняков.

Ранее стало известно, что оргкомитет Токио-2020 подтвердил только 1000 билетов из общей российской квоты, писал News.ru.