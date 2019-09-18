https://static.news.ru/photo/a3bd72b4-daca-11e9-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу критики генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. В интервью французским СМИ Ганус говорил об отставке руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Я с некоторым недоумением изучил материал, что у Гануса есть некоторые недопонимания моей позиции. В этом спортивном сезоне и календарном году взаимодействие ВФЛА с РУСАДА имеет беспрецедентный характер, — сказал Поздняков журналистам.

Глава ОКР отметил, что совместно с РУСАДА были проведены различные просветительские мероприятия и форум.

Наша общая задача — сделать спорт чистым, наше взаимодействие очень конструктивно. Я думаю, что это просто трудности перевода, — добавил Поздняков.

Ранее глава ОКР сообщил об отказе в предоставлении 20 тысяч билетов для россиян на ОИ-2020, писал News.ru.