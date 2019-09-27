https://static.news.ru/photo/3bdfceec-e12f-11e9-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johanna Lundberg/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходима абсолютная уверенность в том, что у российских спортсменов больше не будет проблем с допингом.

Очень важно дать возможность чистым спортсменам соревноваться. В Катар приехали 30 чистых российских спортсменов. Да, МОК вернул флаг России для Олимпиады в Токио, но с лёгкой атлетикой ситуация такая, какая есть. Мы уважаем их решение и полностью доверяем, — сказал Томас Бах журналистам, чьи слова цитирует РИА Новости.

Бах отметил схожесть ситуации с МОК, когда лишили статуса Олимпийский комитет России (ОКР) и российские спортсмены выступали на Играх в Корее под нейтральным флагом.

Потом ОКР выполнил те критерии, о которых мы просили. Поэтому организацию восстановили в правах, — добавил Бах.

На вопрос, сомневается ли он в России, Бах ответил, что сомнения есть всегда.

Мы должны быть на 100% уверены, что у россиян больше не будет проблем с допингом, — подчеркнул он.

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе рассказал, что из-за отстранения ВФЛА Россия потеряла 17 тысяч легкоатлетов, писал News.ru.