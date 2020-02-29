https://static.news.ru/photo/b15e5be2-5ae3-11ea-bd97-fa163e074e61_660.jpg Олле Далин Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин прокомментировал организацию чемпионата Европы, который был перенесён из Эстонии в Белоруссию.

Организаторы чемпионата Европы проделали большую работу по спасению этих соревнований. Меня радует, что даже на внеплановых стартах трибуны заполнили украинские, белорусские и российские болельщики. Видел даже норвежские флаги. Для Минска это очередной хороший тест перед Кубком мира 2022 года. Я уверен в профессионализме местного оргкомитета, что они проведут соревнования на высоком уровне, — сказал журналистам Далин.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир проходит в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.