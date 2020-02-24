https://static.news.ru/photo/0bb61786-56f4-11ea-8e84-fa163e074e61_660.jpg Олле Далин Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате по биатлону в Антхольце.

Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, — это отличный результат для любой команды, — цитирует Далина РИА Новости.

Он также отметил высокий уровень организации турнира в Италии.

Лидером по количеству завоёванных медалей на чемпионате мира стала сборная Норвегии, в копилке которой шесть золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Второе место заняла команда Франции (3-2-3), третье — Италии (2-2-0). Сборная России заняла четвёртое место в общем зачёте. На турнире россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке. В гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду, писал NEWS.ru.