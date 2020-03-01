https://static.news.ru/photo/d3698f60-5bb8-11ea-9262-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками у россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Мне самому это всё не по душе, мне бы хотелось, чтобы мы были сосредоточены на спорте. Я не хочу додумывать и фантазировать о том, что там случилось, это вопрос к итальянской полиции. Лично у меня нет ничего, чтобы подозревать Логинова. Он уже понёс своё наказание и теперь может выступать в любых соревнованиях, — сказал Далин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Глава IBU отметил, что все должны уважать тот факт, что Логинов уже отбыл наказание, а также подчеркнул, что за произошедшее на чемпионате мира в Италии ответственна только полиция этой страны.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии. Также он заявил журналистам, что подобными действиями пытаются приблизить завершение его карьеры.