https://static.news.ru/photo/04c207d0-e130-11e9-b1be-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Коу Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что организация не отбирала флаг у российских спортсменов, а дала им возможность выступить в нейтральном статусе.

Мы не отбирали у них флаг, мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своём решении на сто процентов, — сказал Коу журналистам, чьи слова цитирует РИА Новости.

Коу отметил, что международная организация выступает за чистоту спорта, но в то же время IААF не может дать возможность выступать россиянам в тех условиях, в которых сейчас находится российская лёгкая атлетика. Глава организации отметил, что решение Конгресса IAAF, продлить дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), было взвешенное решение, которое принимали компетентные люди.

Президент IААF добавил, что есть критерии, которым должно соответствовать Российское антидопинговое агенство (РУСАДА).

Ранее News.ru писал, что конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил новое название организации, которая будет носить имя World Athletics.