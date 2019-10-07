https://static.news.ru/photo/1632b2ce-e91b-11e9-8f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: rowingrussia/instagram.com

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил, что российские спортсмены смогут отобраться на Олимпийские игры — 2020 в Токио через европейскую или мировую квалификации.

На чемпионате мира в австрийском Линце россияне не смогли выполнить задачу по завоеванию четырёх олимпийских лицензий.

Чемпионат мира сложился для нас крайне неудачно. Помешали форс-мажорные обстоятельства, случившиеся незадолго до старта турнира, — сказал Свирин, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

Он подчеркнул, что состав женской сборной сильно обновился, а её тренер Александр Литвинчев перенёс инсульт в марте прошлого года, после которого он на долгое время выбыл из тренировочного процесса, из-за чего девушкам было сложно без своего наставника.

Россияне продолжат бороться за олимпийские лицензии в европейской квалификации в итальянском Варезе с 27 по 29 апреля, где будут разыграны путёвки в четырёх классах лодок: в Токио отправятся три лучшие мужские и женские одиночки, а также по две парные легковесные двойки. На мировом квалификационном турнире в Люцерне с 17 по 19 мая сборная России поборется за одну из двух олимпийских лицензий во всех 14 категориях.

Рассчитываем завоевать одну лицензию в Италии и три в Швейцарии. Увы, итоги чемпионата мира наглядно продемонстрировали, что на большее надеяться трудно, — добавил Свирин.

Он также отметил, что если сборная России добудет больше четырёх путевок в Токио, это будет огромный успех для команды.

Сборная России по гребному слалому завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира в испанском Сео-де-Уржель, писал News.ru.