Глава Федерации тяжёлой атлетики РФ заверил, что допинговый кризис позади

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный заявил, что киберспорт — это уже не будущее, а настоящее.

Посмотрите, сколько людей собирают трансляции в онлайне, матчи собирают целые стадионы. Разумеется, это не может не привлекать спонсоров, которые инвестируют в киберспорт огромные деньги. Поэтому, безусловно, индустрию нужно развивать, —...