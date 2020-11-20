Глава Федерации тяжёлой атлетики РФ заверил, что допинговый кризис позади

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Максим Агапитов рассказал, что «допинговый кризис, связанный с тяжёлой атлетикой России, позади».
Именно из-за допинга тяжёлая атлетика не могла принять участия в Олимпиаде-2016, но сейчас мы являемся примером для многих федераций по всему миру. Я как президент должен заботиться об имидже и безопасности наших спортсменов. В нашем виде спорта этот кризис пройден, но продолжаем вести работу над совершенствованием, — сказал Агапитов на пресс-конференции.
В 2017 году Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила девять федераций, в том числе и ФТАР, от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил. В свою очередь ранее ФТАР отстранила от работы тренеров, чьи подопечные были причастны к нарушениям антидопинговых правил, писал NEWS.ru.