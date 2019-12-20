Фото: Zhu Xudong/XinHua/Global Look Press

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов назвал исторической победу фристайлистки Валерии Демидовой в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае.

Мы долго шли к этому, у Леры были медали этапов Кубка мира и первенства мира. Сегодняшняя медаль — это историческая победа, — цитирует Курашова ТАСС.

Ранее Демидова принесла стране первую золотую медаль в дисциплине «хафпайп» в рамках Кубка мира по фристайлу, одержав победу на этапе в Китае, писал NEWS.ru.

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