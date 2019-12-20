Фото: Zhu Xudong/XinHua/Global Look Press

Россиянка Валерия Демидова принесла стране первую золотую медаль в дисциплине «хафпайп» в рамках Кубка мира по фристайлу, одержав победу на этапе в Китае.

19-летняя российская спортсменка набрала 92,50 балла. Второе место заняла представительница Канады Рейчел Каркер (88,75), бронзовую медаль завоевала Ли Фанхуэй из Китая (86,50). Ранее Демидова завоевала бронзу в хафпайпе фриски на...