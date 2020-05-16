Глава Федерации биатлона Украины поверил Логинову в истории с допингом

https://static.news.ru/photo/ed83f7d8-9780-11ea-9922-fa163e074e61_660.jpg Владимир Брынзак Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак верит, что россиянин Александр Логинов действительно мог не знать о том, как допинг попал в его организм.

Никто не знает, что там было на самом деле. После тренировок все спортсмены проходят восстановительные процедуры. Врач сделал все манипуляции, а спортсмен мог подняться и уйти, никому об этом не рассказывая. И зря, — цитирует Брынзака Glavcom.ua.

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённого ЭПО. Он вернулся в спорт в 2016-м.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.