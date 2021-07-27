Гимнастки из России впервые в истории выиграли в командном многоборье на ОИ

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Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Россияне вышли в финал командного турнира с первым результатом, показанным в квалификации. В финале гимнастки заработали 169.528 балла.

На данный момент это 17-ая медаль сборной России на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.