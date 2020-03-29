https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова удивила своих подписчиков сменой имиджа, выложил фотографию в новом образе на своей странице в Instagram.

Ну что, как говорится, перемены всегда к лучшему, — написала Солдатова.

Она также поинтересовалась у своих подписчиков, идёт ли ей новый образ или нет.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.