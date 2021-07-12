Гимнастка Мельникова высказалась о «странном» снятии Байлз с Олимпиады

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и бронзовым призёром в личном многоборье, высказалась о решении американки Симоны Байлз сняться с Олимпиады в Токио. Её слова приводит Sports.ru.

По мнению Мельниковой, без Байлз на соревнованиях было интереснее выступать, потому что это была борьба за золото.

Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото, а не за серебро-бронзу уже заранее, — сказала Мельникова.

Также российская гимнастка отметила, что ей тяжело понять причину снятия Байлз.

Мне не настолько понятна — я не такая, как Симона, у меня нет такой бешеной популярности. Я представляю, какое на неё свалилось давление, — сказала Мельникова.

Российские гимнастки взяли золото в женском многоборье, а Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье.

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