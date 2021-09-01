Гимнастка Мельникова пожаловалась на карантин перед встречей с Путиным

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовых медали, пожаловалась на карантин перед встречей олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

Гимнастка объяснила, что карантин сроком в семь дней — это обязательная мера для всех олимпийцев перед встречей с главой государства, которая запланирована на 10 сентября.

Будем сдавать тесты на ковид три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате, — рассказала спортсменка.

Ангелина Мельникова выиграла золото Олимпиады-2020 в командном многоборье. Одну бронзовую медаль гимнастка завоевала в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио ответила на вопрос, как бы она отнеслась к тому, если бы ей выдали золотую медаль по итогам апелляции.