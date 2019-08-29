Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Грузии.
20-летняя спортсменка, получила разрешение на выступления за другую национальную команду, сообщает
Харенкова — чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебряный призёр в многоборье (2015) и бронзовый в команде (2014). Также она является бронзовым призёром ЧМ-2014.
Ранее сообщалось, что сменившая гражданство российская велогонщица Ольга Забелинская, ныне выступающая под флагом Узбекистана, выиграла гонку на Кипре, писал News.ru.