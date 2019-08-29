https://static.news.ru/photo/404bdf9c-ca2e-11e9-aa6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Грузии.

20-летняя спортсменка, получила разрешение на выступления за другую национальную команду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG). Соответствующее решение было вынесено на исполкоме FIG в Манагуа (Никарагуа).

Харенкова — чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебряный призёр в многоборье (2015) и бронзовый в команде (2014). Также она является бронзовым призёром ЧМ-2014.

Ранее сообщалось, что сменившая гражданство российская велогонщица Ольга Забелинская, ныне выступающая под флагом Узбекистана, выиграла гонку на Кипре, писал News.ru.