https://static.news.ru/photo/b85ca408-d979-11e9-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Дина Аверина Фото: Schreyer/imago-images.de/Global Look Press

Россиянка Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом.

Аверина получила за своё выступление 23,500 балла. Второе место заняла её сестра-близнец Арина Аверина с результатом 23,050, а замкнула тройку лучших израильтянка Линой Ашрам (22,400).

Для Дины Авериной эта победа стала девятой на чемпионатах мира и первой на соревнованиях в Баку. Ранее она стала бронзовым призёром в упражнении с обручем.

Как сообщал News.ru, первую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике завоевала Екатерина Селезнёва в упражнении с обручем.