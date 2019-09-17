Россиянка Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом.
Аверина получила за своё выступление 23,500 балла. Второе место заняла её сестра-близнец Арина Аверина с результатом 23,050, а замкнула тройку лучших израильтянка Линой Ашрам (22,400).
Для Дины Авериной эта победа стала девятой на чемпионатах мира и первой на соревнованиях в Баку. Ранее она стала бронзовым призёром в упражнении с обручем.
Как сообщал News.ru, первую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике завоевала Екатерина Селезнёва в упражнении с обручем.