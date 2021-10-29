Гимнастка Аверина рассказала, как узнала о своём рекорде

Российская гимнастка Дина Аверина не думала о рекорде по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Она узнала о своём выдающемся достижении из Интернета. Об этом сообщает ТАСС.

Аверина подчеркнула , что ей приятно добиться такого успеха, так как она всегда равнялась на обладательницу предыдущего рекорда Евгению Канаеву.

Я об этом даже не думала, об этом стали писать в Интернете. Для меня это очень приятно. Она наш кумир с детства, я всегда хотела на неё равняться, у меня это получилось, я счастлива, — сказала Аверина.

Гимнастка установила историческое достижение в субботу, 30 октября. Спортсменка на чемпионате мира в Японии выиграла личное многоборье и завоевала 18-ю медаль в карьере на первенствах планеты.

Канаева завершила карьеру в 2012 году, в её активе 17 медалей высшего достоинства на чемпионатах мира. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал победу Дины Авериной в личном многоборье на чемпионате мира в японском городе Китакюсю, которая позволила ей побить рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на ЧМ. Депутат назвал её рекорд выдающимся и фантастическим.