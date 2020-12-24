Гимнастка Александра Солдатова завершила спортивную карьеру

https://static.news.ru/photo/d15f9c4e-45f7-11eb-99dc-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя Александра Солдатова завершила спортивную карьеру. Официально объявить об этом планируется во время новогоднего шоу олимпийских чемпионов, которое пройдёт 24 декабря и в котором гимнастка примет участие.

Саша Солдатова завершила карьеру. Она теперь будет теоретик и практик, как только она закончит все свои дела, будет работать со мной в зале. Она и в показательных выступлениях будет принимать участие, просто она не хочет сейчас вступать в борьбу за Олимпийские игры, а просто так она не хочет находиться в зале, зная, что она уже не догонит, — прокомментировала её решение тренер Ирина Винер-Усманова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики призналась, что предлагала Солдатовой остаться, но та ей ответила: «Нет. Я такой человек — если я могу, надеюсь, то я буду. Если нет — я говорю нет». Винер похвалила её за принципиальность и подчеркнула, что дверь для неё всегда будет открыта, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Солдатова призналась, что страдала расстройством пищевого поведения (РПП), и посоветовала столкнувшимся с этой проблемой людям не скрывать своё заболевание от близких. По словам спортсменки, булимия стала для неё адом, а то, что она скрывала свои мучения от окружающих, два года продолжая тренироваться после бессонных ночей, усугубило её состояние. Солдатова отметила, что почти каждый день получает сообщения от болеющих РПП, и шокирована тем, насколько распространена эта проблема.