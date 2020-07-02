Гимнаст исполнил сальто и приземлился на спину Никите Нагорному

https://static.news.ru/photo/d34bec4a-bc7e-11ea-9f33-fa163e074e61_660.jpg Давид Белявский Фото: Lm/Filippo Tomasi / Ipa/Global Look Press

Российский гимнаст Давид Белявский исполнил необычный трюк во время тренировки.

Спортсмен исполнил сальто назад и приземлился на спину трёхкратному чемпиону мира Никите Нагорному, который находился в позиции упора лёжа, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Нагорный получил золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Далалоян завоевал серебряную награду. По сумме выступлений в шести упражнениях Нагорный набрал 88,772 балла, Далалоян — 87,165 балла. На третьем месте оказался украинец Олег Верняев, у него было 86,973 балла.