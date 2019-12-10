https://static.news.ru/photo/db419cf8-1b2d-11ea-822d-fa163e074e61_660.jpg Антон Голоцуцков Фото: Антон Голоцуцков/vk.com

Двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не сломит дух российских спортсменов.

Очень обидно за спортсменов, за нашу страну. Что ж. Могу сказать, что прессинг был большой. Россию отстранили, но я уверен, что дух спортсменов это не сломит, — сказал он NEWS.ru.

По его словам, у России есть уже опыт выступления под нейтральным флагом и в любом случае у спортсменов будет «своя узнаваемая российская форма».

Все будут видеть, что это наша страна пришла бороться за победу. Я желаю спортсменам удачи и призываю не падать духом и верить в себя. Мы выше этой грязи! — сказал гимнаст.

Ранее рекордсменка мира в прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стало неожиданным, писал NEWS.ru.

9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).