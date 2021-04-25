Гимнаст Белявский стал семикратным чемпионом Европы

https://static.news.ru/photo/17eebdb6-a5d9-11eb-ac18-96000091f725_660.jpg Давид Белявский Фото: davidbelyavskii/vk.com

Российский гимнаст Давид Белявский стал семикратным чемпионом Европы, одержав победу в упражнении на перекладине. Сам спортсмен рассказал журналистам, что ему легче выступать на нынешних соревнованиях, чем на мартовском первенстве страны в Пензе.

Незадолго до чемпионата Европы я выступал на чемпионате страны в Пензе, и сейчас мне намного легче, чем тогда. Как в физическом плане, так и психологическом. Я уже успел набрать физическую форму, поэтому и психологически мне легче сейчас, — цитирует ТАСС Белявского.

Выступая на перекладине, Белявский набрал 14,066 балла. Второе место занял представитель Германии Андреас Тоба (13,833), третье — представитель Турции Адем Асиль (13,766). Ранее россиянин занял второе место в упражнении на брусьях и стал вторым в личном многоборье.

29-летний Давид Белявский является серебряным и бронзовым призёром Олимпиады 2016 года, в его активе также золотая, две серебряные и бронзовые медали мировых первенств.

Ранее стало известно, что другой российский гимнаст, Никита Нагорный выиграл своё восьмое в карьере золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. 24-летний россиянин взял золото с результатом 88,032 балла. Другой российский гимнаст, Давид Белявский завоевал серебро (85,864). Третье место занял украинец Илья Ковтун.