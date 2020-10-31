Гимнаст Аблязин занял первое место в чемпионате России

Денис Аблязин на чемпионате России по спортивной гимнастике завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. В финале соревнований он набрал 14,600 балла.
Второе место занял Олег Ступкин (14,066), замкнул тройку призёров Илья Кибартас (13,600).
При этом в вольных упражнениях лидировал Иван Сивков (13,866). Второй результат показал Даниил Иванов (13,700), третий — Алексей Усачев (13,466).
Ранее NEWS.ru писал, что Никита Нагорный получил золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Далалоян завоевал серебряную награду. По сумме выступлений в шести упражнениях Нагорный набрал 88,772 балла, Далалоян — 87,165 балла. На третьем месте оказался украинец Олег Верняев, у него 86,973 балла.