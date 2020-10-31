Гимнаст Аблязин занял первое место в чемпионате России

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Баскетболисты литовского клуба «Жальгирис» ушли на самоизоляцию после того, как один из игроков коллектива заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 31 октября сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.

Положительный тест на коронавирус получил защитник Рокас Йокубайтис. Он узнал, что инфицирован после мачта против французского АСВЕЛа, в котором литовские спортсмены победили со счётом 83:74. Матч состоялся 29 октября. Игрок...