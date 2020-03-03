Денис Аблязин Денис Аблязин Фото: Shen Bohan/Xinhua/Global Look Press

Российский гимнаст Денис Аблязин восстановился от травм и начал тренироваться в национальной сборной.

Денис Аблязин присоединился к команде на «Озере Круглом», это его первый сбор после операции, мы пригласили этого спортсмена, чтобы посмотреть, в каком физическом состоянии он находится сейчас, — сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов ТАСС.

27-летний Аблязин получил переломы ног на тренировке в середине ноября 2019 года. Спортсмен является трёхкратным серебряным и двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.

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