Денис Аблязин присоединился к команде на «Озере Круглом», это его первый сбор после операции, мы пригласили этого спортсмена, чтобы посмотреть, в каком физическом состоянии он находится сейчас, — сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов ТАСС.