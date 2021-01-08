Гимн на ЧМ гандболистам из РФ заменят композицией, согласованной с МОК

https://static.news.ru/photo/9d60923e-5328-11eb-875e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласованная Олимпийским комитетом России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК) композиция заменит российский гимн на мужском чемпионате мира по гандболу, который пройдёт в Египте с 13 по 31 января. Российская сборная там выступит под названием «Команда Федерации гандбола России». Вместо национального флага будет использоваться флаг федерации (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу, — сообщил ТАСС гендиректор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира в Египте. Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».