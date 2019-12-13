https://static.news.ru/photo/9ccb2a3c-1de1-11ea-a1ba-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о том, что фигуристка Алина Загитова приняла решение взять годичный перерыв в спортивной карьере.

Печальные новости в пятницу 13-го. Алина, ждём обратно! Ты ещё не сказала последнее слово в фигурном катании! — написал Геркус на своей странице в Instagram.

Ранее 17-летняя спортсменка объявила о том, что не поедет на чемпионат России, а также не будет участвовать в чемпионатах Европы и мира в этом сезоне. Данная информация вызвала огромный общественный резонанс. Многочисленные поклонники фигуристки разочарованы таким решением Загитовой.

Как ранее писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение своей подопечной Алины Загитовой, которое касается её карьеры. Специалист отметила, что данный шаг спортсменки не является неожиданным.