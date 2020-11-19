Гендиректор РК «Фили»: клуб снова находится под серьёзным давлением

https://static.news.ru/photo/48234ac6-2a8f-11eb-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Иван Лыско Фото: facebook.com/ivan.lysko

Генеральный директор клуба «Фили» Иван Лыско заявил, что заключительный матч в Федеральной регбийной лиге (ФРЛ) против «Торпедо» (Владимир) может психологически расслабить игроков московской команды.

Поскольку команда отправляется во Владимир в ранге победителя дивизиона, это психологически может расслабить часть игроков, что, как правило, сказывается на дисциплине, качестве игры, и как итог, иногда даже на результате, — сказал Лыско NEWS.ru.

По его словам, он будет обращаться к игрокам, акцентировать их внимание на том, что они представляют и выступают под знамёнами великого клуба с историей, «который, к сожалению, опять находится под серьезным давлением в проекции ситуации со стадионом».

Мы не можем себе позволить выйти на поле спустя рукава. Мы просто должны приехать и доказать, что «Фили» — это знаменитая школа, история, и что команда заслуженно досрочно победила в дивизионе, — отметил гендиректор.

Заключительная встреча пройдёт 21 ноября во Владимире без зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции. РК «Фили» ранее досрочно вышел в финал ФРЛ. Финал лиги запланирован в следующем году в Сочи.

17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром. NEWS.ru подробно рассказал о деталях происходящего.